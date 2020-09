5 rotas para viajar de moto com segurança

Ao ar livre, seguras e muito prazerosas, as viagens de motos se destacam como ótima opção para descansar a mente nesse período de pandemia

Divulgação

A pandemia de Covid-19 mudou os planos de muitas pessoas e as levou para dentro de casa. Viagens precisaram ser canceladas e agora, mais de seis meses após o início da pandemia, algumas oportunidades de distrair a mente com segurança estão aparecendo. As rotas de motocicleta, por exemplo, se destacam entre os bons passeios ao ar livre, como sugerem os protocolos de prevenção contra o coronavírus.



Econômicas, seguras e prazerosas, as viagens de motocicleta sempre rendem boas histórias e como grande parte dos locais turísticos estão começando a reabrir, encha o tanque, pegue seu capacete shark para garantir sua proteção e aproveite a viagem! Confira, agora, as melhores rotas e destinos para viajar de moto.



1. Rota do Cone-Sul. No Estado do Mato Grosso do Sul, esta rota conta com 487 km pela rodovia BR-163. A aventura começa em Campo Grande, passa por Dourados, Naviraí e chega em Mundo Novo, divisa com o Paraná. Vale destacar que, após a pandemia, é possível aproveitar a viagem até Salto del Guairá, no lado do Paraguai.



2. Rota Rio-Santos. A ligação Rio–São Paulo (BR-101) é uma ótima opção para quem gosta de viajar de moto. Com 457 km de extensão, essa rota oferece a beleza de várias praias até chegar ao destino final: Santos, Guarujá, Boraceia, Jureia, Juquehy, Maresias, Ubatuba e Ilhabela. Para os amantes da natureza, esse destino é ideal para descansar e relaxar a mente.



3. Rota das cachoeiras de Costa Rica. Ainda falando de belezas naturais, também no Estado do Mato Grosso do Sul, a rota das cachoeiras é amplamente conhecida e faz muito sucesso entre os motociclistas. Durante todo ano, no sentido Costa Rica é possível passar por estradas tranquilas, quase sem movimento; neste momento, portanto, a tendência é que estejam ainda mais calmas. Ao chegar no Posto São Pedro, basta acessar a direita para Camapuã, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.



4. Rota do Sol. Outra rota muito indicada para quem ama motos é a Rota do Sol no Estado do Rio Grande do Norte. Para quem viaja pelo Nordeste, a melhor saída é a RN-063, que liga a praia de Ponta Negra em Natal (RN) à praia da Pipa, uma das mais bonitas do estado. O trecho inclui a faixa litorânea de Cotovelo, Pirangi, Búzios, Tabatinga, Camurupim e Barreta.



5. Rota Campo Grande–Bonito. Por último, ainda voltado ao Mato Grosso do Sul, que tal a rota de Campo Grande a Bonito? Afinal, atrativos da natureza não faltam, sendo este um dos principais destinos de ecoturismo do mundo. Portanto, é bom aproveitar enquanto as visitações ainda estão tranquilas. Para os motociclistas são 300 km de estradas asfaltadas (BR-060), aventura que pode ser concluída em 4 horas, parando e descansando.