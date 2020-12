Customização: saiba como dar nova vida às peças jeans paradas no guarda-roupa

Transformação é boa para o bolso e para o meio ambiente

A customização de roupas, processo em que uma peça é modificada de forma caseira para servir a outro propósito que não o seu inicial, é uma ótima opção para quem deseja criar novos looks sem que para isso precise gastar muito ou impactar o meio ambiente. Quando as peças em questão são feitas em jeans, material resistente e de alta durabilidade, as possibilidades se multiplicam. Com uma boa dose de criatividade e alguns utensílios caseiros, é possível transformar peças ultrapassadas em itens que traduzam o seu estilo. Confira abaixo algumas ideias para dar nova vida a calças, jaquetas, shorts e saias paradas no guarda-roupa.



Efeito destroyed

Tendência entre as famosas, o jeans destroyed é nada mais do que uma peça com rasgos e desfiados em pontos estratégicos, garantindo um resultado ousado e cheio de personalidade. Para garantir o efeito, faça cortes com uma tesoura nos pontos desejados da peça e, em seguida, utilize uma agulha para desfiar. Também é possível fazer grandes rasgos na região das coxas ou dos joelhos de uma calça, por exemplo. Outra maneira interessante de desgastar pequenos detalhes como golas e punhos de uma jaqueta é contar com a ajuda de um ralador de queijo.



Efeito patchwork

Com inspiração nos anos 70, a tendência do jeans patchwork é baseada no reaproveitamento de tecidos e na mistura de várias lavagens de denim em uma mesma peça. A aplicação dos tecidos pode tanto seguir padrões pré-definidos e desenhos, como ser aleatória. O resultado final é uma peça de destaque, que pode ser combinada com itens mais neutros para uma composição equilibrada.



Bordados

Para quem tem mais habilidades de costura, uma boa opção para deixar o jeans mais interessante e cheio de personalidade é adicionar bordados às peças. Os motivos florais são frequentemente escolhidos para garantir um colorido especial à calça jeans, shorts, vestidos, camisas e jaquetas, mas também é possível recorrer a bordados de formas abstratas para um resultado mais moderno.



Tie dye

A tendência do tie dye, tão em alta em 2020, também pode ser aplicada ao jeans, ganhando o nome de acid wash. Para fazer o efeito das manchas brancas no tecido, a indústria utiliza um reagente químico chamado de permanganato de potássio. Contudo, é possível conseguir efeito parecido deixando a peça de molho em água sanitária (o processo pode desgastar o tecido, mas, em se tratando de uma peça que estava parada no guarda-roupa, por que não arriscar?). O estilo faz referência à moda dos anos 80 e é perfeito para quem quer transformar um look do dia a dia em algo mais impactante.