Senadores de MS seguem rumos opostos na disputa pela presidência do Senado

Assessoria Simone Tebet/Arquivo Cotada no MDB para a disputa, Simone não deve ter o apoio de Nelsinho e Soraya

Embora a senadora Simone Tebet seja um dos principais nomes do MDB para disputar a presidência do Senado neste início de ano, ela não deve contar com o apoio dos dois colegas da bancada de Mato Grosso do Sul. No caso de Nelsinho Trad (PSD), o partido dele selou apoio à candidatura do mineiro Rodrigo Pacheco (DEM), candidato do grupo do atual presidente da Casa, David Alcolumbre (DEM-AP) que é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. "O que a minha bancada decidir, irei acatar. Portanto, posso adiantar que sairá em questão em nome de Rodrigo Pacheco. Já disse esse acordo com o atual presidente e precisamos apenas formalizá-lo com os pares após reunião", declarou Nelsinho na terça (05) ao Correio do Estado. A outra sul-mato-grossense, Soraya Thronicke (PSL-MS), integra o bloco independente "Muda Senado", que reúne 18 senadores de diferentes partidos, dentre eles Major Olimpio (PSL-SP), Álvaro Dias (Podemos-PR), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Conforme o site Poder360, esse grupo deve se reunir até o dia 15 e fala em lançar candidatura própria.

