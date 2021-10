Secretário de MS reage aos gritos bolsonaristas “anti-vacina” e vídeo tem repercussão nacional

Imagens de vídeos Twitter Vídeo de discurso de Resende publicado por site de Brasília rendeu vários elogios no Twitter

Terminou em confusão e quase com agressão a audiência pública convocada pelos vereadores petistas Camila Jara e Ayrton de Araújo realizada na Câmara de Campo Grande na segunda (27) para discutir a adoção de um "passaporte" de vacina contra covid-19 para ingresso em eventos e locais fechados com público. Convocados por lideranças contrárias à medida, bolsonaristas lotaram a plateia e gritavam "liberdade" para abafar o discurso do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, em defesa da medida. Só que o tiro saiu pela culatra. O secretário reagiu. Disse que os que gritavam eram "os mesmos que vão às ruas pedir intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo". "Que liberdade é essa que quer derreter os instrumentos da nossa democracia?" questionou, dizendo que os que defendem tais bandeiras são "nazistas e fascistas da atualidade" que vão acabar "no lixo da história". Um vídeo de trecho do discurso foi publicado pelo site Metrópoles, de Brasília, e ganhou repercussão nacional, rendendo vários elogios nas redes sociais e telefonemas de deputados e senadores de vários estados ao secretário, parabenizando-o pela reação contra os "anti-vacina". Veja o vídeo.