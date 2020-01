Rodrigo Maia dispara contra Weintraub: “O ministro da Educação atrapalha o Brasil”

J.Batista/Agência Câmara Rodrigo Maia ao falar com jornalistas após participar de evento ontem em São Paulo: Weintraub na mira

Por dois dias seguidos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disparou críticas públicas contra o o titular do MEC, Abraham Weintraub. "O ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de muitas gerações. Cada ano que se perde com a ineficiência, com um discurso ideológico de péssima qualidade na administração, acaba prejudicando os anos seguintes. Mas quem demite e quem nomeia ministro é o presidente", afirmou o deputado hoje, após participar de um evento sobre economia e reformas, em São Paulo. "Ele é um desastre, acho que atrapalha o futuro de milhões de crianças. A situação é grave. Mas se vai demitir ou não, eu não tenho preocupação com isso. Este não é o meu papel. Perguntaram minha opinião e eu falei", acrescentou.



Ontem, também em SP, Maia já havia criticado Weintraub e o ministro Ricardo Salles, mas hoje, segundo o site G1, ele amenizou o tom em relação ao ministro do Meio Ambiente. "É claro que o ministro do Meio Ambiente é diferente do ministro da Educação. No ano passado, ele radicalizou com setores do meio ambiente, mas ele é um quadro de muita qualidade. Eu gosto dele, tenho uma boa relação com ele. Apenas acho que ele conduzir a situação, para ele restabelecer o diálogo, não será algo simples. Mas não sou eu quem vai demitir ministro", afirmou.



O Diário do Poder, de Brasília, afirma que Maia não perdoa Weintraub por ter demitido em dezembro Roberto Dias, indicado pelo presidente da Câmara para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). "Dias é irmão de Alexandre Baldy, ex-ministro de Cidades e atual secretário de Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, e ambos são muito ligados ao presidente da Câmara", diz o site do jornalista Cláudio Humberto.

