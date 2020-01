Presidente do PT de Campo Grande não quer Zeca candidato, mas ajudando a sigla

Fotos PT-CG e Deurico/CapitalNews Agamenon diz que 'Zeca é a principal liderança da esquerda em MS' e pode ajudar o PT a eleger prefeitos e vereadores

A possibilidade de o ex-governador Zeca do PT disputar a Prefeitura de Sidrolândia nas eleições deste ano não é unanimidade dentro do PT. Depois de ler a notícia aqui publicada, o presidente municipal do PT de Campo Grande, Agamenon do Prado, enviou áudio ao Blog em que defende que o ex-governador "não deveria ser candidato nestas eleições". Agamenon afirma que "Zeca é a principal liderança da esquerda em Mato Grosso do Sul" e poderia cumprir um papel de ajudar o PT a eleger o maior número de prefeitos e vereadores, percorrendo o estado e reforçando a candidatura do deputado Pedro Kemp em Campo Grande, onde ele acredita que haverá segundo turno. Ouça a abaixo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog