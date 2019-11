Petistas de Campo Grande fizeram festa para comemorar aniversário de Lula

Arquivo pessoal de Agamenon do Prado O presidente do PT de Campo Grande, Agamenon do Prado, durante discurso alusivo ao aniversário de Lula

Em Campo Grande, petistas e simpatizantes também comemoraram neste fim de semana o aniversário de Lula, que completou 74 anos no dia 26 Outubro. O presidente municipal do PT, Agamenon do Prado, disse que foi feito um vídeo do evento "Boa noite Lula Livre" realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (SintsPrev) que será enviado com vídeos de diretórios da sigla de todo o país ao ex-presidente, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba.

PT de Campo Grande comemora aniversário de Lula pic.twitter.com/Uy8u5c7CLV — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) October 28, 2019

