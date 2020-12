Pedro Bial chama Bolsonaro de “sem noção”, “delirante” e “acéfalo”: vídeo

Reprodução de vídeo TV Globo Bial na Globo: 'O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse'

Ao falar sobre a reabertura ou não de escolas diante da pandemia de covid-19 no Brasil, o jornalista TV Pedro Bial, sem citar o nome do presidente, fez duras críticas a Jair Bolsonaro na abertura de seu programa "Conversa com Bial" na TV Globo, na madrugada de quinta (17). "Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou os ministros da Saúde e da Educação", disparou Bial. "O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora, se supera, delirante, ao desprezar a única solução: a vacina. Mas, acredite, que isso ainda não é o pior. Como disse o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto: 'morrer todo mundo vai morrer mesmo'. Pior é pra quem tem a vida pela frente" emendou o jornalista. Veja o vídeo reproduzido nas redes sociais.

Pedro Bial diz que Jair Bolsonaro é "acéfalo" e "nefasto".



