Para Lula, Lava Jato não deve ser toda anulada: “tem coisas que foram verdade”

Ricardo Stuckert/Divulgação Lula: 'Eu acho que a operação Lava Jato tem coisas que foram verdade, tem pessoa que confessou'

Indagado sobre a decisão da Segunda Turma do Supremo que anulou a nesta semana a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine, e questionado pela BBC se espera que toda a operação Lava Jato seja anulada pelo STF, o ex-presidente Lula respondeu: "Não, eu acho que a operação Lava Jato tem coisas que foram verdade, tem pessoa que confessou. Se o cara confessou que roubou, o cara é ladrão". Na entrevista, Lula falou sobre outros assuntos como o PT e as queimadas na Amazônia. Como Jair Bolsonaro, defendeu a soberania do Brasil na região, não para transformar a Amazônia "num santuário da humanidade", mas para criar condições de vida aos 20 milhões de brasileiros que lá habitam. Entretanto, apontou como risco para a essa soberania a intenção de Bolsonaro de indicar o filho para a embaixada dos EUA o que, na opinião dele, pode abrir as portas da Amazônia para exploração dos Estados Unidos. Leia aqui a íntegra.

Após STF anular sentença da Lava Jato, Lula pede anulação de suas condenações

Reprodução/Arquivo Defesa de Lula apela ao Supremo pedindo anulação das condenações do petista na Lava Jato

Um dia depois de a Segunda Turma do Supremo anular a sentença do ex-juiz Sérgio Moro que condenou o ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine na Lava Jato, a defesa de Lula apresentou hoje pedido à Corte para que também anule as condenações do petista. Na Lava Jato do Paraná, o ex-presidente respondeu a três ações, mas foi condenado em duas: a do tríplex no Guarujá e a do sítio em Atibaia. A ação que apura a compra de um terreno para o Instituto Lula, ainda não teve sentença. Conforme o jornal O Globo, só no caso do sítio de Atibaia, em que foi condenado pela juíza Gabriela Hardt, a defesa de Lula pode argumentar que procolou suas alegações finais três horas antes da defesa de Marcelo Odebrecht, que fez a delação. O argumento usado pela Segunda Turma ontem para anular a condenação de Bendine foi o de que o réu teria direito a apresentar suas alegações finais, só depois da manifestações dos delatores.

Para evitar anulação, Fachin deixa Lula se defender por último no caso do instituto

José Cruz/Agência Brasil Fachin dá à defesa de Lula manifestação final no processo do Instituto Lula para evitar questionamentos

O ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo, determinou hoje que o processo de Lula sobre o Instituto Lula, que já estava pronto para ir a julgamento na 13ª Vara Federal em Curitiba, retorne à fase de alegações finais para que a defesa do petista possa ser a última a se manifestar no processo. A decisão visa adequar o processo ao entendimento firmado ontem pela Segunda Turma do STF que anulou sentença do ex-juiz Sérgio Moro que havia condenado o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine. Também seguindo o entendimento da Segunda Turma onde foi o único a votar contra a decisão de ontem, Fachin, para prevenir novas irregularidades processuais, também determinou que seja dada à defesa de Lula acesso a todo o material apresentado pelos executivos da Odebrecht na delação, como pediram os advogados, em até 15 dias.

