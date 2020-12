Na praia, Bolsonaro confirma fim de auxílio emergencial em 2021

Imagens de vídeo Reprodução Bolsonaro usou camisas do Corinthians e do Santos e posou para fotos com apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que o auxílio emergencial do governo em ano de pandemia de covid não terá continuidade em 2021. "Sei que muitos cobram, querem coisa melhor e alguns esquecem até que estamos terminando um ano atípico, onde nós nos endividamos em R$ 700 bilhões para conter a pandemia, dar o auxílio emergencial para quem perdeu tudo. Os informais, em grande parte, perderam tudo, a renda foi a zero. Querem que a gente renove [o auxílio], mas a nossa capacidade de envidamento chegou ao limite. A gente pede a Deus que tudo volte à normalidade", disse o presidente, que voltou a criticar governadores que adotaram medidas de distanciamento social contra a covid. Em vídeo do passeio postado em suas redes sociais, Bolsonaro, que diz ser palmeirense e usava uma camisa do Santos, colocou uma camisa do Corinthians a pedido de um apoiador e tirou fotos com frequentadores da praia. Veja o vídeo.

