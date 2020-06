Mandetta sobre chapa com Moro em 2022: “Não tem nada descartado. Vai que rola”

APF/Yahoo Reprodução Mandetta indagado sobre eventual chapa com Moro: 'Não tem nada descartado. Vai que rola'

Luiz Henrique Mandetta admitiu a possibilidade de disputar as eleições presidenciais de 2022 e não descartou a hipótese de uma chapa com Sérgio Moro. Em entrevista à agência francesa de notícias France-Presse (AFP) em São Paulo, onde falou sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil, Mandetta foi questionado pela jornalista Paula Ramon sobre eleições:



"P: Tem falado com o ex-ministro Moro?



R: Sim, me dou bem com ele.



P: Há futuro político? uma eventual chapa para as eleições presidenciais?



R: Política é destino. Não adianta você querer fazer acontecer as coisas porque você querer. Acho que a gente tem dever como cidadão, tanto eu quanto Moro, de dialogar com a sociedade brasileira e participar ativamente das eleições de 2022, seja como candidatos, chapa junto ou campos opostos, mas de fortalecer a democracia brasileira, ou como cidadão com certeza eu vou participar nas eleições de 2022.



P: Não está descartado então?



R: Não, não tem nada descartado. Vai que rola."



Leia aqui a íntegra no site Yahoo.

