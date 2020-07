Luz no céu do sertão: vídeo

Atel Telecom/Clima ao vivo Clarão do bólido chamou a atenção de moradores do sertão pernambucano e foi visto no Ceará e Bahia

Um grande bólido, meteoro brilhante pelo atrito com a atmosfera, foi visto no céu do sertão de Pernambuco na noite de quarta (15), 400 km distante do Recife, no início da noite anterior. Conforme a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o fenômeno foi visto em cidades do Ceará e da Bahia. "O clarão que visto, foi com certeza um meteoro. Quando ele é muito brilhante, nós também chamamos de bólido. Esse tipo de fenômeno se forma quando um fragmento de rocha espacial atinge a atmosfera da Terra em uma velocidade muito elevada", disse ao site G1 o diretor técnico da Bramon, Marcelo Zurita. Veja o vídeo.

