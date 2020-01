Juíza manda penhorar Hilux de Ciro Gomes

Fotos Reprodução Condenado a indenizar Holiday por danos morais, Ciro não pagou e teve a caminhonete penhorada pela Justiça

A juíza Lígia dal Colleto Bueno, da 1ª vara do Juizado Especial Cível de São Paulo, determinou na segunda (27) a penhora de uma picape Toyota Hilux de Ciro Gomes (PDT) para garantir o pagamento de R$ 38 mil por danos morais ao vereador paulistano Fernando Holiday (DEM). Na campanha eleitoral em 2018, o então candidato do PDT à Presidência chamou o vereador de "capitão do mato" e "traidor da negritude", em entevista à rádio Jovem Pan. Holiday acionou a Justiça, que condenou Ciro a indenizar o democrata. A execução provisória da sentença foi autorizada em abril do ano passado. Como o valor não foi pago, a Justiça agora autorizou a penhora do veículo. A assessoria de Ciro disse à imprensa que ele vai recorrer.

