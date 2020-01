“Janela” para vereador trocar de partido vai reforçar base do prefeito na Capital

Izaias Medeiros/Câmara de CG Ao menos sete vereadores da Capital poderão trocar de partido com a abertura da 'janela' a partir do dia 5 de abril deste ano

Pelo menos sete vereadores de Campo Grande que vão tentar conquistar mais um mandato nas eleições deste ano devem trocar de partido sem risco de perda de mandato com a "janela" que será aberta pela Justiça Eleitoral de 5 de abril a 3 de março. A maioria deve migrar para o PSD de Marquinhos Trad ou para siglas alidas do prefeito, que também disputará a reeleição. Entre os que devem trocar de sigla, o site Midiamax citou os vereadores Ademir Santana e Odilon de Oliveira Junior (do PDT), Valdir Gomes e Dharleng Campos (do Progressistas), e Otávio Trad (PTB), sobrinho do prefeito. Vinícius Siqueira (DEM) e André Saleiro (PSDB) esperam a criação do Aliança pelo Brasil de Bolsonaro; e o Dr. Cury, sem partido desde que foi autorizado a sair do SD, também deve definir sua nova legenda. De olho no reforços, o senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, publicou nas redes sociais a agenda eleitoral do ano destacando a "janela" para os vereadores.

#utilidadepública O PSD de Mato Grosso do Sul está se organizando para disputar... https://t.co/PrDzx6IcsO pic.twitter.com/7OygAL2Vyb — Senador Nelsinho Trad (@nelsinhotrad) January 10, 2020

