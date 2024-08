Entre as piores capitais, Campo Grande cai no ranking do Ideb sobre ensino público básico

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Rafaela Moura/Primeira Notícia Reprodução Análise inclui anos iniciais do ensino público

Análise inclui anos iniciais do ensino público

Campo Grande ficou com a sétima pior nota entre as capitais brasileiras para os anos iniciais da rede pública de ensino em 2023, conforme dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgados na semana passa pelo Ministério da Educação. O levantamento publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), leva em conta o indicador de análise dos anos iniciais do ensino público, o que inclui escolas municipais e estaduais. Nele, a Capital de Mato Grosso do Sul, que já não foi nada bem (com nota 5,4) no ranking anterior divulgado em 2021, caiu para 5,32 igual a Salvador. As duas cidades só ficaram a frente de cinco outras capitais: Aracaju 5,2 (5,0 em 2021), João Pessoa 5,2 (5,0 em 2021), (AP) Macapá 5,1 (4,9 em 2021), Porto Alegre 4,8 (4,5 em 2021) e Natal 4,6 (4,4 em 2021). Vale notar neste caso que, entre as piores, só Campo Grande e Salvador pioraram as notas, enquanto as demais, mesmo atrás, tiveram notas melhores (veja a tabela reproduzida pelo Correio do Estado). No topo do rankin das capitais, está Teresina que subiu de 5,4 em 2021 para 5,7 agora.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.