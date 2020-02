Efeito coronavírus nas exportações

Porto de Santos/Divulgação Associação Brasileira de Comércio Exterior prevê queda de pelo menos 3,5% nas exportações devido desaceleração da economia chinesa

O surto do coronavírus deve provocar queda de mais de 3,5% nas exportações brasileiras este ano, segundo projeção da Associação Brasileira de Comércio Exterior. O motivo é o temor pela desaceleração da economia chinesa em função do avanço do vírus. O acordo econômico entre Estados Unidos e China e a crise na Argentina também afetarão a venda para o mercado estrangeiro. Conforme O Globo, diante de sinais negativos, fabricantes de roupas e calçados começam a apostar no mercado interno para crescer.

