Contra toque de recolher de governadores para conter a covid, Bolsonaro aciona STF

Em sua live de quinta-feira nas redes sociais, Jair Bolsonaro anunciou na quinta (18) que seu governo protocolou no Supremo ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) contra o toque de recolher e demais medidas decretadas pelos governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul para reduzir a circulação de pessoas e o contágio de covid-19 em meio ao colapso na saúde. O site jurídico Migalhas observa em sua resenha de hoje que a intenção de Bolsonaro é que o STF rejeite sua ação e confirme que governadores e prefeitos podem decretar o fechamento de serviços não essenciais, para que ele possa lavar as mãos para futuros problemas na economia e, assim, diz o site, "quando a quebradeira chegar, ele vai dizer, como já anda dizendo, que o Supremo é que lhe tirou a competência para cuidar da pandemia".

