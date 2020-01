Conselho de Farmácia empossa nova diretoria nesta quinta-feira em MS

Divulgação O presidente Flávio Shinzato, o vice Renato Finotti Jr., a secretária Kelle Slavec e a tesoureira Fabiana de Paula

Nesta quinta-feira, em Campo Grande, acontece a solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) a partir das 19h no auditório do Sebrae-MS. Eleita com 80,7% dos votos válidos em outubro de 2019 para um mandato de dois anos, a diretoria tem Flávio Shinzato presidente, Renato Finotti Junior vice, Fabiana Vicente de Paula secretária-geral e Kelle de Cássia Luz Slavec tesoureira. "Vamos ampliar nosso trabalho para facilitar a atuação dos farmacêuticos. O momento é de muitos desafios, mas sabemos que a população precisa de mais acesso a uma saúde de qualidade e nós podemos fazer a diferença nesse sentido", diz Shinzato. Também tomam posse os conselheiros titulares Letícia Castellani Duarte, Maria de Lourdes Oshiro, Fabiana Vicente de Paula, Fábio Luiz Miotto e Wilson Hiroshi; e os suplentes Cleber Massato Toda e Alexandre Corrêa.

