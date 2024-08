Congresso das Carreiras Jurídicas do MS

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Divulgação ..

Divulgação

..

Campo Grande sediará nos dias 4 e 6 de setembro o Congresso das Carreiras Jurídicas do Mato Grosso do Sul. Com o tema “Inteligência Artificial e Direito Digital”, o evento visa discutir a adequação do setor jurídico às demandas da sociedade digital, promovendo a capacitação dos profissionais do Direito em face das inovações tecnológicas que permeiam o cotidiano. A palestra de abertura será proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Sérgio Domingues, com o tema “Direito Digital: novas tecnologias e a construção da justiça do futuro”, a partir das 19h do dia 5, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Mais informações e acesso aos links de inscrições aqui no site do Tribunal de Justiça (TJMS).

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.