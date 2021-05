Com a morte de Cabo Almi, Amarildo Cruz assumirá cadeira de deputado na terça-feira

Deurico/Arquivo Capital News Amarildo e Almi foram companheiros de bancada na Alems na legislatura anterior

O ex-deputado Amarildo Cruz volta à Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, quando tomará posse da cadeira de deputado deixada por seu companheiro partido Cabo Almi, que morreu na última terça-feira, vítima de covid-19 em Campo Grande. Funcionário público de carreira da Secretaria de Estado de Fazenda, Amarildo, que não se reelegeu mas ficou com a primeira suplência do partido na última eleição, vinha comandando a unidade de Educação Fiscal da Sefaz, setor resposável, entre outras atribuições, pelo programa Nota MS Premiada do Governo do Estado.

