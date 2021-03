Com 93% da população com internet no celular, MS pode ampliar serviços digitais

Divulgação Pesquisa do BID visa estimular governos a ampliar serviços digitais para a população

Pesquisa do Banco Interamericado de Desenvolvimento (BID) feita em todo o Brasil para medir a adesão dos cidadãos a serviços públicos digitais e apoiar governos na digitalização, aponta que em Mato Grosso do Sul 93% da população afirmam ter acesso à internet por meio do telefone celular e 89% dizem que já se adaptaram ao mundo digital. Conforme o estudo cujos dados foram agora compilados por estados, os elevados níveis de conectividade representam oportunidades para ampliar e aperfeiçoar serviços online oferecidos pelo poder público. "Nosso objetivo é apoiar o país, tanto no nível federal, quanto nos Estados e municípios, a identificar fortalezas e oportunidades de melhoria na transformação digital de seus governos", diz Morgan Doyle, representante do BID no Brasil. A pesquisa foi feita por telefone em todo o Brasil entre 6 de outubro e 10 de dezembro de 2020, durante a pandemia. Veja dados da sub-amostra de MS:



Aprovação a serviços digitais estaduais no MS

Satisfeitos – 52% (média nacional: 53%)

Insatisfeitos – 10% (média nacional: 11%)



Aprovação a serviços digitais federais entre cidadãos no MS

Satisfeitos – 47% (média nacional: 55%)

Insatisfeitos – 13% (média nacional: 14%)



Aprovação a serviços digitais municipais entre cidadãos no MS

Satisfeitos – 51% (média nacional: 54%)

Insatisfeitos – 12% (média nacional: 13%)



Experiência com serviços digitais privados (avaliação da última compra on-line)

Boa ou muito boa – 90% (média nacional: 85%)

Rui ou muito ruim – 2% (média nacional: 3%)



Conectividade

Nas entrevistas, 93% dos sul-mato-grossenses afirmaram acessar a internet pelo celular e 89% por meio de Wi-Fi em casa. As médias brasileiras são de 95% e 87%, respectivamente.

