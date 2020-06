Como a experiência do usuário é importante para o seu negócio?

Um conceito forte no mundo digital se tornou um dos principais aliados de empresas do mercado offline.

Unsplash

Quantas vezes você já ouviu que o consumidor sempre tem razão? Esta foi a primeira frase que me ensinaram quando iniciei minha atividade profissional, no meio do ano de 2007. Naquele momento, havia percebido que deveria prestar um atendimento com excelência ao cliente e que ele era a peça mais importante da empresa: sem cliente não tem venda, sem venda não tem receita.



Talvez esta antiga expressão nunca esteve em tanta evidência como agora, tempo em que uma terrível crise sanitária, econômica e financeira tem se instalado no mundo.



As empresas precisam se reinventar para conseguir atrair novos consumidores e estabelecer um bom nível de vendas. A grande pergunta que fica é: o que fazer para se destacar em um mercado tão concorrido?



Uma das soluções encontradas pelas marcas é pensar na tal experiência do usuário, seguindo os moldes do mundo digital.



Segundo o canal de educação do Google (Think With Google), Experiência do Usuário ou User Experience (UX), "é a experiência do consumidor ao usar seu produto ou serviço. O UX tem um papel tão importante hoje que mesmo profissionais de marketing precisam entender um pouco disso. Isso porque o UX trabalha com questões funcionais e práticas, mas também com todo o lado emocional da experiência".



No vídeo desta semana eu explico como as organizações podem implantar o UX em suas vendas offline.