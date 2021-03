Roda Viva Especial Vacina fala sobre o Covid-19

Transmitido ao vivo em 15 de mar. de 2021

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe especialistas para nova edição especial sobre vacinas.



Para debater o assunto, estarão no centro da Roda Pedro Hallal, coordenador do maior estudo epidemiológico de Covid-19 do Brasil, ex-reitor da Universidade de Pelotas; Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização; Cristiana Toscano, única integrante sul-americana da Iniciativa Global pelas Vacinas da Organização Mundial da Saúde.