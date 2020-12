Roda Viva entrevista o prefeito reeleito de Belo Horizonte

Tamanho do texto

Transmitido ao vivo em 30 de nov. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.



Reeleito em primeiro turno na capital mineira, Alexandre Kalil recebeu mais de 60% dos votos. Sua aprovação junto ao eleitorado é atribuída a melhoria na gestão de áreas como saúde, educação e transportes.



Empresário e dirigente desportivo, comandou o voleibol do Clube Atlético Mineiro e foi presidente do Clube Atlético Mineiro. Ele causou polêmica ao dizer que "estádio de futebol é coisa para rico, pobre vê jogo pela TV".