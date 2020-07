Natalia Pasternak participa do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 29 de jun. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe a bióloga e pesquisadora Natalia Pasternak.



Fundadora e primeira presidenta do Instituto Questão de Ciência, Natalia Pasternak é doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e autora do livro 'Ciência no Cotidiano'. A bióloga ainda é publisher da revista Questão de Ciência e escreve para o jornal O Globo, para a revista The Skeptic UK e para o Genetic Literacy Project. No último mês, Natalia deu diversas declarações alertando para o risco do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e, com outros pesquisadores, assinou um documento contra a liberação do medicamento.