Marquinhos Trad deseja deseja esperança para 2021

Na véspera de Ano-Novo, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) desejou esperança para 2021, em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (31). "Olá Campo Grande! Mais um ano começa nos enchendo de esperança. 2020 não foi fácil, mas com fé em Deus acreditamos que dias melhores virão. Sigam firmes, que nós, juntos com nosso Senhor, vamos conseguir. Feliz 2021 com muito amor, saúde e oportunidades para todos nós!", disse o prefeito.