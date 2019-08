Em Libras: acompanhe o resumo semanal das atividades na ALMS

Publicado em 30 de agosto de 2019

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul exibe o “Legislativo Visual”, telejornal dedicado à comunidade surda que será exibido ao longo da programação da TV ALMS e também nas mídias sociais do Parlamento Estadual. A iniciativa desenvolvida pela Casa é inédita no âmbito legislativo. ALMS conta agora com Legislativo Visual, telejornal dedicado à comunidade surda.

A Assembleia Legislativa disponibiliza o conteúdo das sessões realizadas na Casa de Leis e o Capital TV faz a retransmissão das proposições apresentadas e projetos votados pelo seu parlamentar.



www.capitalnews.com.br/capitaltv/transmissao/tv-alms