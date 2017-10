Fibria inaugura linha 2 de produção com primeiro viveiro automatizado de mudas do mundo

Tamanho do texto

Assessoria O viveiro automatizado conta com 24 robôs que realizam a seleção, plantio e diagnóstico das mudas

A tecnologia foi importada da Holanda, onde já é utilizada para o plantio de flores. E em Três Lagoas, a Fibria acaba de inaugurar o primeiro viveiro automatizado de mudas de eucalipto do mundo. Com uma área de 48 mil metros quadrados, o novo viveiro automatizado tem capacidade para produzir 43 milhões de mudas de eucalipto por ano e srá a base de suprimento para a operação florestal da companhia, onde a Fibria inciou, no final de agosto, a operação da sua segunda unidade fábrica de celulose.

A operação das duas unidades é gerida por um único sistema de monitoramento que fica anexo às duas fábricas. A sala de controle, comandada por profissionais qualificados, monitora em tempo real, todo o processo de produção da celulose, desde o plantio ao empacotamento do material.

Operando como uma espécie de “fábrica de mudas”, o novo viveiro automatizado conta com 24 robôs que realizam a seleção, plantio, diagnóstico das mudas e até o embarque automático para o transporte, tudo com base em inteligência artificial. A tecnologia foi importada da Holanda, onde já é usada para o plantio automatizado de mudas de flores. Esse modelo permitirá à Fibria ter uma produtividade três vezes maior do que um viveiro tradicional.

“A operação do viveiro automatizado demonstra o alto grau de inovação, competitividade e robustez dessa iniciativa. Buscamos o que há de mais avançado em tecnologia e automação no mundo, tendo como principal desafio adaptar esse conhecimento aos processos e às necessidades da Fibria”, diz Tomás Balistiero, gerente geral de Operações Florestais da Fibria em Três Lagoas.

Assessoria Além da otimização das atividades dentro do viveiro, o uso da nova tecnologia apresentará melhorias ergonômicas também para os operadores

Segundo o gerente geral da Fibria, a qualidade das mudas produzidas pelo processo automatizado é melhor que o tradicional, com um custo de produção cerca de 25% menor. Além disso, o viveiro automatizado incorpora conceitos de sustentabilidade na sua operação: os tubetes em que são plantadas as mudas são de papel biodegradável e não mais de plástico, o que gera redução de resíduos, menor consumo de água e menor impacto ambiental. Além da otimização das atividades dentro do viveiro, o uso da nova tecnologia apresentará melhorias ergonômicas também para os operadores.

O transporte das mudas é feito por meio de bandejas automáticas, com identificação rastreável, o que permite o acompanhamento do trajeto das mudas durante todo o processo de produção. Até então, esse trabalho era todo feito de forma manual. Os robôs cuidam de tudo. O sistema de irrigação é automatizado. Uma estação meteorológica monitora o clima e garante o fechamento automático de tetos retráteis, protegendo as mudas de um excesso de chuvas ou qualquer outro tipo de intempérie. Essa estação também mede a intensidade da energia solar no viveiro para controlar a exposição das mudas ao sol.