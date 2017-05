Prefeitura fará sessão para debater qualidade do saneamento básico na cidade

Tamanho do texto

A fim de melhorar os serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a prefeitura de Dourados, irá apresentar nesta terça-feira, às 19h, Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), Câmara Municipal.



Segundo a prefeitura, o plano fará um diagnóstico da situação atual, os impactos na qualidade de vida da população e irá diagnosticar as demandas dos serviços para os próximos 20 anos, com metas e objetivos estabelecidos, com a definição de programas, projetos e ações necessárias para a universalização dos serviços.



O estudo compreende sete fases. Conforme o secretário de Planejamento, Tahan Sales Mustafá, a análise está na terceira etapa, que visa coletar informações da realidade local para as próximas etapas.



“Essa fase é o diagnóstico técnico e foram colhidas informações em todos os aspectos de toda a cidade. As informações serão bases pra um prognóstico que irá apontar as necessidades que deveremos trabalhar para os próximos 20 anos”, disse.



O trabalho de estruturação do plano teve início em 2016 e tem previsão de ser concluído em setembro. Foi formado um grupo para acompanhar os trabalhos que conta com servidores de várias secretarias e órgãos municipais da cidade.