Economista Ricardo Amorim é destaque no ERP Summit 2019

Evento discute transformações tecnológicas e a importância dos softwares de gestão empresarial

Divulgação

No último dia 16 de abril, foi realizado, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte em São Paulo, o ERP Summit 2019, para falar sobre as transformações digitais e a importância dos softwares de gerenciamento empresarial. O evento é o maior do setor na América Latina e reuniu empresários, CEOs, VPs, CIOs, CTOs, CFOs e diretores. O tema central foi “Software aplicado à gestão como gatilho de crescimento”. Diversos palestrantes marcaram presença, entre eles o economista Ricardo Amorim.



Apresentador do programa Manhattan Connection, na GloboNews, o economista é o único brasileiro incluído na lista dos melhores palestrantes mundiais do Speakers Corner, local que ficou conhecido por ser palco de importantes discursos e protestos. Entre os oradores mais relevantes do local estão o filósofo Karl Marx e o escritor George Orwell. Hoje, Amorim também é empreendedor, colunista da Revista IstoÉ e da Gazeta do Povo e autor do best seller Depois da Tempestade.



O título da palestra do economista foi “Porque a economia brasileira vai crescer em 2019”. De acordo com ele, o Brasil tem tudo para surpreender positivamente na economia neste ano. O especialista também aproveitou para falar sobre oportunidades de fortalecimento estratégico das empresas. Em entrevista ao Portal ERP, Amorim falou da importância de participar de um evento focado em estratégias de planejamento de recursos empresariais (ERP).



"Eu acredito que a única forma de termos sucesso é tomando boas decisões. E boas decisões, por sua vez, são filhotes de análises bem feitas. O que eventos como esse fazem é disseminar informação para quem participa ter melhores resultados. para mim é um prazer colaborar para isso, mais ainda em um setor que vem crescendo mais que outros setores da economia e que vai crescer ainda mais com todo o processo de transformação tecnológica", afirmou o palestrante.



Além de promover o networking e parcerias de negócio, o ERP Sumit 2019 colabora para a divulgação de empresas menores ou de médio porte que antes não eram conhecidas pelo mercado. O encontro contou com mais de 70 palestras e painéis divididos por segmento de mercado como: Varejo, Serviço, Indústria, Cloud, Agro, Distribuição e Logística e Tech. Ao todo, foram 60 stands reservados para a divulgação de sistemas de gerenciamento empresarial e de produtos correlatos.



Esse ano o evento realizou sua terceira edição, que reuniu mais de 4 mil pessoas. O congresso é organizado pelo Portal ERP, com o apoio de instituições e organizações ligadas ao setor de Software e TI, além de órgãos governamentais. A quarta edição no Brasil ocorrerá em 2020 e terá dois dias de duração. O projeto também se expandiu para outros países, como é o caso da Colômbia, com a primeira edição a ser realizada em outubro deste ano.