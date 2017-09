Carro do Google Street View é visto pelas ruas de Campo Grande

Tamanho do texto

Foto cedida O carro é equipado com mais de 15 lentes e captura imagens panorâmicas em 360º

O carro do Google Street View foi visto na tarde de ontem (28) na Rua R. Chaadi Scaf no bairro Itanhangá Park, próximo à Praça Itanhangá.



Um leitor enviou a foto do carro no momento em que passava pelo local.



As imagens capturadas na cidade serão disponibilizadas futuramente no Google Maps, ferramenta que mostra fotos dos locais pesquisados, com suas peculiaridades e referências.



Veículo Street View

O carro é equipado com mais de 15 lentes e captura imagens panorâmicas em 360º, fazendo um registro completo da rua. Além das lentes, o veículo é também equipado com sensores de infravermelho e GPS.



As vistas panorâmicas de 360° na horizontal e 290° na vertical permitem que os usuários vejam partes de algumas regiões do mundo ao nível do chão.