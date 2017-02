BR Mototaxi App torna ágil e rápida a solicitação de mototáxis pelos usuários

Informações e denúncias podem ser obtidas ou realizadas em horário comercial ou em plantões 24h. App tem opção de pagamento diferenciada e aponta nome e alvará do mototáxi que irá atender o passageiro

Os mototáxistas de Campo Grande aderiram à tecnologia e criaram o BR Mototaxi, aplicativo visa agilizar atendimento, formas de pagamento e segurança do usuário, ao divulgar nome do motorista e alvará registrado para realizar a função. O aplicativo ainda está com pouca visibilidade na Capital, porém, representantes e funcionários da categoria demonstram grande expectativa e aceitação da população com relação ao uso e aos benefícios que pode gerar.



Presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Dovair Boaventura, informa que no aplicativo já constam 150 mototaxistas inscritos, porém, ele espera a adesão de toda a categoria. “Os profissionais tem que se inscrever no aplicativo para que possam receber pedidos de corridas, através dele terá avaliação, espaço para reclamação dos usuários, formas de pagamento entre dinheiro e cartões de débito ou crédito, acompanhamento do pedido e nome e alvará do motorista que irá realizar a corrida”, afirma Boaventura.



Para Luiz Augusto da Silva Pompeu, profissional da categoria, “o aplicativo irá trazer de volta o usuário, assim como facilitar a forma de pagamento da corrida, pois não é apenas em dinheiro agora, apesar de que alguns motoristas andam com a máquina de débito ou crédito”, pontua Pompeu.