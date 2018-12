UBSF São francisco agora oferece Farmácia Clínica para usuários do SUS

Tamanho do texto

PMCG/Divulgação Mais de 1 mil pacientes já foram atendidos desde janeiro de 2017, em outras unidades que já possuem o serviço

A UBSF São Francisco, na região Norte de Campo Grande,passou a oferecer o atendimento da Farmácia Clínica para pacientes com dificuldades de adesão ao tratamento. O serviço que começou nesta quarta-feira (5) tem o intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes usuários da rede e é o 20º a ser implantado nas unidades básicas de saúde.

Na Farmácia Clínica é oferecida a revisão da farmacoterapia, verificação de interações medicamentosas, adesão ao tratamento, conciliação medicamentosa, aprazamento dos horários dos medicamentos, orientações não farmacológicas e visita domiciliar.

Mais de 1 mil pacientes já foram atendidos desde janeiro de 2017. Na 1ª consulta, 82% dos pacientes usavam os medicamentos de forma errada, enquanto que na consulta seguinte e após às orientações, esse número caiu para 24%, mostrando a resolutividade do serviço.

Na UBSF São Francisco a implantação da Farmácia Clínica surgiu após levantamento do Colegiado, órgão da unidade que avalia as necessidades da área de atuação. É o que explica a gerente, Auxiliadora de Souza B. dos Santos.

“O Colegiado se reúne com frequência para apontar as necessidades da população atendida na unidade. Uma das questões levantadas foi a necessidade de adesão ao tratamento por parte dos pacientes e a Farmácia Clínica contribui para a melhora do resultado. Então decidimos implantar”, explicou ela.

O serviço de Farmácia Clínica é oferecido em unidades de saúde nas sete regiões urbanas. Procure a UBS/UBSF mais próxima da sua residência e verifique se ela oferece o atendimento.