Turista que visitou Bonito não contraiu febre amarela

Arquivo/Agência Brasil Exames deram negativos

Os exames feitos no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, descartaram contaminação por febre amarela no morador de Santa Catarina, que esteve em Bonito em dezembro. A única confirmação é de que o paciente contraiu leptospirose, causada por uma bactéria presente na urina de ratos e outros animais e transmitida ao homem principalmente nas enchentes.



O resultado do exame foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (10). De acordo com a assessoria, as primeiras informações causaram alvoroço entre os visitantes e impactaram diretamente no turismo.



O prefeito Odilson Soares se pronunciou oficialmente para acalmar a população. “Nós estamos desenvolvendo o trabalho da municipalidade, principalmente na Secretaria de Saúde e eu acredito que não foi aqui que ele adquiriu. Pode ter certeza, porque até agora, não foi apresentado nenhum surto aqui em Bonito e nenhum caso até o presente momento”, declarou.



Os exames indicam que há não presença do vírus da dengue no organismo do turista. Os testes foram realizados fora de MS, uma que vez o paciente começou a apresentar os primeiro sintomas no dia 15 de janeiro, já em Blumenau.



Na quinta-feira (9) o Ministério da Saúde atualizou os registros de Febre Amarela no país e Mato Grosso do Sul não aparece na lista de casos suspeitos.