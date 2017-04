Tratamento gratuito de acupuntura e homeopatia é oferecido para população

A Prefeitura Campo Grande oferece tratamentos gratuitos de acupuntura e homeopatia por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PINPIC) do Ministério da Saúde, que foram expandidas neste ano.



Outras terapias alternativas, como a arteterapia, reiki e a musicoterapia, também foram incluídas na PINPIC e estão em fase de estudo para implantação na rede pública municipal de saúde da Capital.



Conforme a assessoria, os serviços são subsidiados com recursos federais, que são destinados ao Piso de Atenção Básica (PAB) de cada município. A intenção do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, é expandir os serviços ainda este semestre.



O paciente deve passar por exames e uma avaliação feita por um médico na Unidade Básica de Sáude (UBS) ou Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) da Capital. Os tratamentos de homeopatia e acupuntura são realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), mediante encaminhamento.