Testes de vacina contra a dengue tem início na Capital nesta quinta-feira

Os testes da vacina contra a dengue terão início em Campo Grande, nesta quinta-feira, após 17 mortes por dengue em Mato Grosso do Sul, apenas neste ano, conforme último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Arquivo/Agência Brasil Mais de 58 mil casos da doença no estado já foram notificados em 2016

Mais de 58 mil casos da doença no estado já foram notificados em 2016, o que supera os índices de dois anos anteriores. Responsáveis pela produção de importantes vacinas no país, o Instituto Butantan começará os testes na Unidade Básica de Saúde, no bairro Coophavila II, a partira das 10h30.



Para o evento estarão presentes o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, o diretor do Instituto Butantan, Jorge kalil, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e o secretário de Saúde de São Paulo, David Uip.



Na Capital, 1,2 mil voluntários, que já contraíram ou não a doença, irão tomar a única dose da vacina. Esses pacientes serão supervisionados durante cinco anos e o monitoramento acontecerá de diversas formas, como contatos por telefone ou com agendamento de visitas.