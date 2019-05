SES investiga mais uma morte em Dourados por dengue hemorrágica

Divulgação/PMD Mulher de 41 anos veio a óbito nesta quinta-feira com sinais da doença

Dourados pode ter a quarta morte por Dengue Hemorrágica registrada neste ano, o que seria a 17ª no Estado. Nesta quinta-feira (2), uma mulher de 41 anos veio a óbito no Hospital Cassems com sinais da doença e uma amostra de sangue já foi encaminhada para confirmar a causa da morte.

O resultado do exame deve sair em alguns dias após ser analisado pelo Laboratório Central (Lacen) em Campo Grande. Neste ano em Dourados, já morreram pela dengue duas mulheres – de 58 e 87 anos - e uma criança de 11 anos.

Nesta quinta-feira (2), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também divulgou um novo boletim epidemiológico da dengue no Estado onde aponta para 16 mortes em todo Estado. Dessas, sete são na capital, três em Dourados, três em Três Lagoas, e uma em Maracaju, Ponta Porã e Corumbá, esta última sendo um menino de 18 anos confirmado no dia 29 de abril.

Dourados já tem 723 casos confirmados dos mais de 12 mil em todo Estado. O município também está em alta incidência com 1.908 casos notificados dos 29.540 do Estado. As maiores incidências no município estão nos bairros: Água Boa, Jardim dos Estados, Parque das Nações II e 4º Plano.