Secretaria de Saúde confirma mais uma morte por gripe

Arquivo Secretaria de Estado de Saúde confirma morte por Gripe

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou via assessoria que mais uma pessoa morreu por conta da gripe, em Mato Grosso do Sul, neste ano.



Essa informação foi feita no último boletim epidemiológico divulgado, que indicava ainda que já foi registrado 26 óbitos provocados pelo vírus Influenza, só em 2018.



Neste balanço, foi contabilizados números entre os dias 1º de janeiro e 18 de julho, sendo que a morte mais recente foi registrada na Capital, que agora contabiliza 14 óbitos.



Destas mortes no total, 7 foram provocados pelo vírus H3N2/Sazonal, enquanto 4 foram por H1N1, 2 por Influenza B; e uma por Influenza A não subtipado.



H1N1 e H3N2 foram os subtipos que mais resultaram em mortes. Cada um deles registra 10 casos, em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo a mesma estatística, esse número de casos confirmados de Influenza por meio de exames laboratoriais também aumentou, de 118 para 122 casos, finaliza o comunicado da SES.