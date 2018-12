Saúde de Três Lagoas intensifica bloqueio químico contra o Aedes nos bairros

Prefeitura de Três Lagoas A ação do "fumacê" tem objetivo de bloquear o ciclo de proliferação do mosquito Aedes Aegypti

Moradores dos bairros São Carlos, Interlagos, Vila Haro, Paranapungá, Santa Terezinha, Esplanada NOB, Santa Rita, Samambaia, Jardim Rodrigues, Vila Nova, Vila Alegre, Santo André, Guanabara, Vila Maria, Planalto, Violetas e adjacências devem estar atentos à aplicação do bloqueio químico, a borrifação com o popular “fumacê”, que vem sendo aplicado pelas equipes do Setor de Endemias e Controle de Vetores da Vigilância em Saúde e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas.

Esta ação, com a finalidade de bloquear o ciclo de proliferação do Aedes Aegypti, vetor transmissor da dengue e outras doenças, vem sendo intensificada, de maneira emergencial, nos bairros citados e adjacências, desde sexta-feira (7) e deverá continuar no decorrer desta semana, seguindo os procedimentos e recomendações contidas nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue do Ministério da Saúde.

As viaturas com as bombas de borrifação estão passando pelas ruas desses bairros citados, no período da manhã, nos horários das 5h às 8h, e no período da tarde, das 18h às 22h.

“Seguindo as Diretrizes do Ministério da Saúde para esta ação específica, o fumacê vem sendo aplicado em cinco ciclos, com intervalos de três dias, nos mesmos horários, para obtermos mais resultados na eliminação do mosquito Aedes aegypti”, explicou o coordenador de Endemias e Controle de Vetores da SMS, Alcides Divino Ferreira.

O coordenador voltou a recomendar que as pessoas abram as portas e janelas de suas casas “para que nosso trabalho obtenha resultados e elimine as fêmeas dos mosquitos adultos, que costumam entrar nas residências nesses horários”, orientou. “Se as portas e janelas das casas estiverem fechadas, não teremos os resultados esperados e o nosso trabalho passa a ser praticamente em vão”, observou.

Orientações importantes

O produto, usado pela Vigilância em Saúde e Saneamento da SMS de Três Lagoas, seguindo as normas do Ministério da Saúde, não oferece perigo às pessoas, mas é necessário seguir orientações importantes para a obtenção de melhores resultados na eliminação dos mosquitos e também para evitar algum eventual dano às famílias ou a animais de estimação.

É importante cobrir todos os alimentos e não deixá-los expostos, pelo menos durante a borrifação, até uma hora e meia depois. Cobrir também gaiolas de passarinhos de estimação e aquários de peixes ornamentais.

No entanto, se a pessoa “apresentar qualquer tipo de reação alérgica ao produto deve procurar imediatamente o médico”, recomenda o coordenador Alcides.