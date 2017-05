Santa Casa de Campo Grande suspende atividades nesta quinta feira

Deurico/Capital News Atraso salarial motivou a greve dos trabalhadores

Os funcionários da Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, irão paralisar suas atividades nesta quinta feira (11). Os Enfermeiros e funcionários do administrativo aderiram à paralisação por conta do atraso no pagamento deste mês, ao todo são 2.350 funcionários no hospital.



Após a assembléia realizada na tarde de hoje (11), o Segundo O Sindicato dos Trabalhadores em Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul (SIEMS) os servidores da Santa Casa, acreditaram na promessa do prefeito Marquinhos Trad, que no dia 06 de abril confirmou a manutenção do convênio com o hospital em reunião com os diretores administrativos prevendo o repasse de 20 milhões de reais mensais mediante maior controle sobre a regulação dos atendimentos. Mas, de acordo com a categoria, “foram apenas palavras”.



Por conta da paralisação apenas o serviço de emergência irá funcionar com 30% do efetivo.