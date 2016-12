Profissionais recebem capacitação no Dia Nacional de Combate ao Câncer Bucal

Os profissionais de Corumbá e Ladário participaram de uma capacitação sobre o câncer de boca. O curso foi para cirurgiões dentistas. Foi uma parceria entre a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria de Saúde, e a Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde.



A capacitação foi para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Câncer Bucal. De acordo com a assessoria, o curso foi ministrado pela professora e doutora Marcia R. Ghorisch, e contou com as presenças dos coordenadores de Saúde Bucal da Prefeitura, Cláudio Alencar, e do Estado, Marcia Issa.



Foram oferecidas aulas teórica e prática, com exames de biópsia e citologia e diagnóstico de possíveis lesões cancerígenas com a participação efetiva da equipe de cirurgiões dentistas da região.