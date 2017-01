Profissionais da Santa Casa aderem a “Operação Tartaruga”

Deurico/Capital News Santa Casa

Com o pagamento da folha de dezembro em atraso, o atendimento hospitalar na Santa Casa de Campo Grande, sofre com a denominada “operação tartaruga” que foi aderida por muitos servidores, onde a cada 3 horas as atividades são paralisadas, dificultando os atendimentos básicos da Unidade.



“A justificativa do hospital é que a prefeitura não efetuou o repasse. Já em reunião, ontem pela manhã, representante da Secretaria Municipal de Saúde, enfatizou que a verba existe, no entanto destacou que o contrato entre a prefeitura e Associação Beneficente de Campo Grande ainda não foi renovado por isso o valor não foi encaminhado”, explica o diretor do Sinterms-MS (Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia de Mato Grosso do Sul), José Silva Carrijo.



Segundo divulgado pelo prefeito Marquinhos Trad, após reunião com os dirigentes da unidade, foi confirmado que haverá o repasse a Santa Casa, para que possa ser efetuado o pagamento do salário dos servidores.



Já o presidente da Siems, Lázaro Santana, em reunião nesta terça-feira (10), a direção da Santa Casa afirmou que a prefeitura se comprometeu a efetuar o pagamento, porém, “o movimento paredista continua, até recebermos de fato uma comprovação concreta de que os salários serão pagos”, finaliza presidente.