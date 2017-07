Prefeitura divulga escala médica das unidades básicas de saúde

Divulgação/Assessoria Acompanhe a disponibilidade de médicos na sua região

O atendimento para todas as idades está concentrado na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Coronel Antonino e Vila Almeida, nesta terça-feira (18). As demais apenas atendimento adulto pela manhã e a tarde e no período da noite apenas duas não contam com atendimento infantil, sendo elas, Upa Santa Monica e CRS Aero Rancho.