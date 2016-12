Prefeito sanciona lei que autoriza implantação de Hospital Público Municipal

Deurico/Capital News Conforme lei aprovada por Bernal, hospital atuará como referência em atendimento de média e alta complexidade

Foi sancionada pelo prefeito Alcides Bernal (PP) a lei que autoriza implantação do Hospital Público no município de Campo Grande, conforme publicação no Diário Oficial (Diogrande) desta segunda-feira (26). O objetivo da Prefeitura é reforçar e humanizar o atendimento da saúde pública.



Conforme a publicação, as despesas para a execução da lei serão provenientes do orçamento do Executivo, ou com verbas alocadas de recursos federais ou estaduais.



Conforme a lei aprovada, compete ao Hospital Público oferecer atendimento à saúde nas modalidades ambulatorial, de internação e de urgência e emergência aos usuários do SUS e de convênios ou particulares; atuar como hospital de referência para a média e alta complexidade, em parceria com associações, fundações e instituições assistenciais existentes; inserir uma Política Municipal de Humanização integrando e incorporando novas tecnologias, saberes e práticas; oferecer leitos de UTI Geral; assegurar os serviços de Pronto-Socorro Adulto/Pediátrico; dentre outros.



O atendimento de urgência e emergência será realizado no pronto-socorro da unidade e as internações de emergência serão realizadas de acordo com as vagas. As internações programadas serão feitas com a solicitação do médico responsável, a partir de consulta.