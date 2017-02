População sofre com a falta de remédios básicos nos postos de saúde da Capital

Anderson Ramos/Capital News CRS – Dr. Antônio Pereira, do bairro Tiradentes está a mais de 8 meses sem Dipirona e Cefalexina

A redação do Capital News recebeu denúncia na tarde desta segunda-feira (6), de que à aproximadamente 8 meses o CRS – Dr. Antônio Pereira, do bairro Tiradentes está sem Dipirona e Cefalexina, além de outros remédios que estão faltando.



Em matéria divulgada no mês de Janeiro pelo Capital News, “a assessoria da Prefeitura informou que tanto o prefeito Marquinhos Trad quanto o secretário de saúde, Marcelo Vilela, tem conhecimento da falta do remédio e de outros, como até a dipirona. Essa é uma situação recorrente que se arrasta por quase um ano. Balanço feito pela Sesau apontou que cerca de 320 itens estão em falta na farmácia”.



Quando assumiu a Prefeitura, Marquinhos Trad, solicitou um levantamento dos medicamentos mais procurados e utilizados pela população, a fim de garantir a reposição imediata neste primeiro momento. Com as informações em mãos, o chefe do Executivo Municipal autorizou a abertura do pregão em questão.



Até o momento da veiculação desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com o Secretário Marcelo Vilela e Assessoria de Comunicação da Sesau. Já a Assessoria da Prefeitura da Capital, informou que "a previsão é de que a situação seja regularizada em duas semanas. Depois do dia 20.", Conclui.