Naturologista denuncia cinco piores alimentos do mundo

Divulgação Pipoca de microondas é um dos piores venenos para a saúde

O ser humano cada vez mais procura refeições baratas e rápidas para o dia. Sendo assim muitas vezes o alimento que faz mal é mais escolhido do que uma verdura ou fruta, seja em casa ou na rua.

De acordo com dicas do naturologista e cientista alimentar, Tiago Rocha, o óleo não pode ser usado mais de uma vez e isso acontece geralmente quando a pessoa come fora de casa. Isso torna a batata frita mais prejudicial que a batata palha.



De cada dez mortes no mundo, quatro são do coração e o número de diagnóstico do câncer continua aumentando também. A gordura hidrogenada prejudica o corpo fazendo com que nem exercícios e reeducação alimentar ajudem a pessoa.



Os alimentos que mais apresentam a gordura hidrogenada: pipoca de microondas, requeijão, margarina e batata frita. “Nenhum desses alimentos supera o refrigerante, é o que mais dá câncer no mundo. O refrigerante gera osteoporose, mas o problema maior é o câncer”, afirma o naturologista.



Já para ajudar na saúde, um dos melhores remédios é o vinagre de maçã. “Fazendo o remédio de vinagre de maçã com água e mel, em 30 dias a pessoa melhora e isso eu garanto”, afirma Tiago.



Uma das doenças que mais atinge todas as idades é a depressão. O cientista ensina uma receita rápida e fácil para a doença: você vai precisar de seis bananas verdes. Coloca na panela de pressão e ferve de 15 a 20 minutos, tira a casca, coloca no liquidificador, coloque o saquinho para congelar. Use duas colheres por dia.