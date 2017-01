Ministério da Saúde renova frotas do SAMU com 340 ambulâncias

Marco Campos/Capital News Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

A doação de 340 ambulâncias para 19 estados brasileiros, é resultado da medida que tem como objetivo, qualificar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para a população.



A renovação das frotas acontecerá com base no critério de tempo de uso dos veículos com funcionamento regular, substituindo os que têm até cinco anos de circulação sem renovação. Para financiamento dessa estrutura, o Governo Federal está investindo R$ 67,6 milhões.



Os 19 estados contemplados, com cobertura do serviço em 2.636 municípios, tiveram parte da sua frota enquadrada no critério de tempo de uso das ambulâncias. Nesses estados, a estrutura do serviço do SAMU 192 conta com 2.649 ambulâncias, sendo 2.165 básicas e 484 avançadas, além de 162 Centrais de Regulação, 185 motolâncias, três embarcações e seis aeromédicos.