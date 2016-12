Ministério da Saúde passa R$ 163,2 mil para UBS de Mato Grosso do Sul

Itaporã, município de Mato Grosso do Sul, foi beneficiado com o valor de R$ 163,2 mil para auxiliar na construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os recursos são do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), do Ministério da Saúde.



A ideia do programa é melhorar as unidades de saúde e ajudar na construção de novas UBS. Os recursos são repassados aos Fundos Municipais de Saúde, por meio do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde de cada região contemplada.



De acordo com a assessoria, o Requalifica UBS é uma das estratégias adotadas pelo Governo Federal para o e o fortalecimento da atenção básica em todo o Brasil. Ao todo o Ministério da Saúde libera R$ 5,8 bilhões para construção e ampliação de aproximadamente de 27 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) em mais de 5 mil municípios brasileiros.