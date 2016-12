Ministério da Saúde libera R$1,1 milhão para conservação das vacinas do Estado

A Central Trata-se de uma área de armazenamento de imunobiológicos com sala de equipamentos de refrigeração composta por câmara refrigerada. Ao todo, serão investidos R$ 16,3 milhões no financiamento de 18 projetos de construção e ampliação da atual estrutura física existente da Rede de Frio em 12 estados do país.



O Ministério da Saúde está investindo R$ 1,1 milhão no projeto de construção de uma sala de refrigeração na Central Municipal de Rede de Frio de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul.



Portaria que autoriza o repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de Saúde estaduais, Distrital e municipais foi assinada recentemente pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. O objetivo é aprimorar o parque tecnológico da Rede de Frio do país, fundamental para a conservação de vacinas e soros do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde durante o armazenamento e a distribuição.