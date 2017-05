Ministério da Saude declara fim de energência para vírus Zika no país

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Mosquito transmissor da dengue , Zika e Chikungunya

O Ministério da Saude declarou fim da emergência nacional contra o vírus da Zika no país. Segundo o Ministério, o fim da emergência se deu por conta da queda de 95 % no número de casos registrados até o momento.



A decisão para a avaliação do fim do vírus da Emergência Nacional da Saude Pública, faz parte do regulamento Sanitário Internacional e é baseada em quatro aspectos: o impacto do evento sobre a saúde pública; se é incomum ou inesperado; se há risco de propagação internacional; e se há risco significativo de restrições ao comércio ou viagens internacionais.

A decisão informada a Organização Mundial da Saude, fez uma nova avaliação de risco, que ocorreu nesses ultimos 18 meses depoios de ser declarada emergencial. Em todo essse período houve um fortalecimento no compate ao mosquito Aedes aegypt, pelas três esferas do Sistem Único de Saude.



Apesa do fim declarado contra a emergências, o enfrentamento ao mosquito Aedes e a assistências a mães serão mantidas em todo o país. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeílson Cavalcante, afirma que o fim da emergência não siguinifica que devemos baixar a guarda “O fim da emergência não significa o fim da vigilância ou da assistência. O Ministério da Saúde e os outros órgãos envolvidos no tema irão manter a política de combate ao Zika, dengue e chikungunya, assim como os estados e municípios”.

Vale lembrar que, o combate ao mosquito deve continuar e cada fazendo sua parte, como não deixar água parada.



Segundo dados da Secretaria Estadual de Saude do Estado de Mato Grosso sdo Sul, 2017 já notificou:



Zika: 151 casos notificados e 1 confirmado.



Dengue: 2.924 casos notificados e 1 morte.



Chikungunya: 115 casos notificados e 7 confirmados.